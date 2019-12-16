Виннипег, Канада, , 09:37 — REGNUM «Виннипег Джетс» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:3.

В составе «Виннипега» шайбы забросили защитник Лука Сбиза, а также нападающие Николай Элерс, Блейк Уилер, Марк Шайфли, Логан Шоу, Патрик Лайне и Кайл Коннор.

В составе «Филадельфии» точные броски на счету Мэтта Нисканена, Джеймса ван Римсдайка и Шейна Гостисбера.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает седьмое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 42 очка после 33 матчей. «Филадельфия» идёт на 14-м месте с 39 очками после 33 игр.

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