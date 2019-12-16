Чикаго, США, , 09:19 — REGNUM 16 декабря в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги состоялась встреча между «Миннесотой Уайлд» и «Чикаго Блэкхокс». Встреча прошла при 21 тысячи зрителей стадиона «Юнайтед Центр» в Чикаго и завершилась победой хозяев с преимуществом в две шайбы — 5:3.

Главным событием встречи стало редкое для хоккея событие — нападающий «Миннесоты» именитый канадец Эрик Стаал пробил рубеж в 1000 набранных очков за свою НХЛовскую карьеру. 35-летний игрок реализовал численное превосходство своей команды на 13-й минуте матча, позволив передачам Райана Сутера и Джейсона Закера стать голевыми. Таким образом, «Уайлд» сократили своё отставание в счете до одной шайбы — 2:1.

Во втором периоде гостям даже удалось перенять инициативу в свои руки, забросив по итогу периода больше шайб, чем соперник. В противовес двум голам швейцарского нападающий «дикарей» Кевина Фиалы «Чикаго» смогли реализовать только одну попытку взятия сопернических ворот, Дэвид Кампф установил равновесие в счете после второго тайма — 3:3.

В третьем периоде «Чикаго» получилось дожать своего соперника, забросив в ворота Каапо Кяхконена две безответные шайбы. Сперва на 14-й минуте заключительной трети матча в ворота «Уайлд» отличился Брэндон Саад, вынудив тренерский штаб «дикарей» снять голкипера в последние минуты встречи. Сменив вратаря в пользу шестого полевого, «Уайлд» не добились успеха, а наоборот, только усугубили своё положение. «Чикаго» установил итоговый счёт — 5:3 — на 59-й минуте встречи, Кейну оставалось только попасть по пустым воротам соперника.

На данный момент у одного из главных героев встречи Эрика Стаала числится ровно 1000 (429+571) очков по системе «гол+пас» за 1208 матчей в НХЛ.