Сент-Этьен, Франция, , 08:54 — REGNUM ПСЖ одержал победу над «Сент-Этьеном» в матче 18-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе ПСЖ дубль оформил нападающий Килиан Мбаппе после двух передач Неймара. Также по голу забили полузащитник Леандро Паредес, ранее игравший в «Зените», и Мауро Икарди.

На сегодняшний день ПСЖ занимает первое место в чемпионате Франции, в активе команды 42 очка после 17 матчей. «Сент-Этьен» идёт на 11-м месте с 25 очками.

Читайте также: «Интер» упустил победу над «Фиорентиной» в добавленное время