Флоренция, Италия, , 08:49 — REGNUM «Фиорентина» сыграла вничью с миланским «Интером» в матче 16-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На восьмой минуте счёт в матче открыл полузащитник «Интера» Борха Валеро. «Фиорентина» смогла отыграться на 92-й минуте, отличился нападающий Душан Влахович.

На сегодняшний день «Фиорентина» занимает 13-е место в чемпионате Италии, в активе команды 17 очков после 16 туров. «Интер» идёт на первом месте с 39 очками.

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