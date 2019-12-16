Нур-Султан, , 08:38 — REGNUM Спортсмены из Казахстана завоевали три золотые медали в первый день чемпионата мира по казахской национальной борьбе казакша курес в Актюбинске, сообщает 16 декабря издание «Диапазон».

В первый день турнира, 15 декабря, в весовой категории 55 кг первое место завоевал Даулет Ниетбаев, одолев Давааниям Букшулума из Монголии. В весовой категории 100 кг золотую медаль завоевал Нурым Салимгереев. Руслан Абдразаков стал первым в категории более 100 кг.

Отметим, в чемпионате мира по казакша курес принимают участие 200 спортсменов из 40 стран мира. Организаторы соревнований отметили, что чемпионат проводится для развития исторического и культурного наследия Казахстана.

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