Валенсия, Испания, , 08:28 — REGNUM «Валенсия» сыграла вничью с мадридским «Реалом» в матче 17-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 79-й минуте футболисты «Валенсии» открыли счёт, отличился полузащитник Карлос Солер. «Реал» смог уйти от поражения на 95-й минуте благодаря голу форварда Карима Бензема.

На сегодняшний день «Валенсия» занимает восьмое место в чемпионате Испании, в активе команды 27 очков после 17 туров. «Реал» идёт на втором месте с 35 очками.

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