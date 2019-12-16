Южно-Сахалинск, , 08:35 — REGNUM Фестиваль горнолыжного спорта «Вьюжный» стартовал на Сахалине. На праздник съехались спортсмены со всей страны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Участники фестиваля попробуют сахалинские деликатесы, совершат массовый костюмированный спуск с горы, присоединятся к костюмированному флэшмобу. Главным событием фестиваля стало открытие сноу-парка. Площадка для любителей экстремального катания была построена по просьбам жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, экологи Сахалина в суде требуют запрета рубок леса в ТОР «Горный воздух». Общественность Сахалина, экологи, учёные протестуют против уничтожения уникальной островной природы, к тому же, по мнению сахалинцев, и того, что уже построено в ТОР «Горный воздух», более, чем достаточно. Часть новых трасс вообще не используется, но инициаторы строительства и островные власти намерены горнолыжный курорт расширять.