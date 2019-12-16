Екатеринбург, 16 декабря 2019, 06:48 — REGNUM Победителем на организованном Российской ассоциацией спортивных сооружений конкурсе признана «Екатеринбург-Арена». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Центральный городской стадион стал лучшим среди 10 претендентов в номинации «Стадионы категории «А», имеющие от 15 тысяч зрительских мест».
Отметим, что конкурс проводился при поддержке российского Олимпийского комитета и Минспорта РФ.
Напомним, что Центральный стадион в Екатеринбурге реконструировали к 2018 году для проведения на нём игр группового этапа ЧМ-2018 по футболу. На период проведения матчей он получил наименование «Екатеринбург-Арена».