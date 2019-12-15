Казань, , 16:45 — REGNUM Александр «the23» Холодных стал победителем специального турнира по игре Drone Champions League (DCL), который проходил в рамках кубка России по киберспорту 2019. Об этом 15 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Суммарный результат Александра (за прохождение трёх трасс) составил 133.129. На втором месте оказался Кирилл «NiFkaa» Федукович (139.962), на третьем — Александр «Tarantino» Бобаков (150.398).

Напомним, Drone Champions League — это симулятор дрон-рейсинга, в котором игроки могут тренировать навыки управления реальными дронами. Участники турнира соревновались в прохождении трёх трасс на время.

Читайте ранее в этом сюжете: Команда Team Unique выиграла кубок России по киберспорту в дисциплине CS:GO