Верона, Италия, , 16:49 — REGNUM Футбольный клуб «Верона» и команда «Торино» сыграли боевую ничью в матче шестнадцатого тура итальянской футбольной Серии А.

Игра состоялась на поле стадиона «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и закончилась с ничейным счетом 3:3.

До 69-й минуты игры «Верона» уверенно вела со счетом 3:0 после голов оформившего в матче дубль защитника Кристиана Ансальди (36-я и 61-я минуты) и испанского форварда команды Алехандро Беренгера (54-я).

Однако гостей это не смутило, и команда смогла отыграться до ничей за оставшееся время матча. Голами отличились нападающий Джампаоло Паццини (69-я с пенальти), хавбек Валерио Верре (76-я) и польский форвард клуба Мариуш Стемпиньски (84-я).

Отметим, по итогам встречи в активе «Вероны» 19 очков и одиннадцатое место в турнирной таблице Серии А. У «Торино» 21 очко и девятая позиция.