Хетафе, Испания, , 16:02 — REGNUM Футбольный клуб «Хетафе» обыграл футболистов команды «Вальядолид» в матче семнадцатого тура испанской Примеры.

Игра прошла на поле стадиона «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл защитник «Хетафе» Марк Кукурелья, отличившийся на 36-й минуте встречи. На 82-й его коллега по клубу форвард Родригес Анхель удвоил счет и преимущество своей команды, и этим поставил в матче точку.

Отметим, по итогам этой победы серия «Хетафе» без проигрышей в Примере дошла до семи игр подряд. Для «Вальядолида» данное поражение стало четвертым за последние семь матчей.