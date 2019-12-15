Москва, , 16:01 — REGNUM Баскетбольный московский клуб ЦСКА обыграл команду «Астана» из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Игра прошла на паркете площадки «УСК ЦСКА им. А.Я.Гомельского» в Москве и закончилась в пользу хозяев со счетом 104:91.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал американский форвард «Астаны» Малкольм Хилл, который набрал в матче 28 очков. Его коллега по команде — сербский центровой Душан Ристич, оформил в матче дабл-дабл с 22 очками и 10 подборами.

В составе победителей самым результативным оказался американский разыгрывающий Майк Джеймс, набравший за игру 23 очка.

Отметим, это шестая победа ЦСКА в последних семи играх Единой лиги ВТБ. Для «Астаны» данное поражение стало пятым за последние семь игр.