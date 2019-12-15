Хохфильцен, Австрия, , 15:41 — REGNUM Норвежская лыжница Тириль Экхофф стала победительницей в гонке преследования (пасьюте) на дистанции 10 км на втором этапе Кубка мира, который проходит в Хохфильцене.

Победное время норвежки составило 29 минут 14,6 секунды без единого промаха на четырех огневых рубежах по ходу дистанции.

Второй стала представительница Швеции Ханна Эберг, чьё отставание от лидера составило +25,8 секунды при 2 промахах. На третьем месте — ещё она норвежская лыжница, Ингрид Тандревольд, которая отстала от победительницы на +39,7 при 1 промахе.

Российские спортсменки не вошли в лучшую десятку.

Отметим, этап Кубка мира по биатлону закончится позднее 15 декабря эстафетой у мужчин.