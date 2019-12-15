Москва, , 15:41 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, не находит в промоушне соперников, которые способные его мотивировать. Об этом он рассказал 15 декабря в Москве на встрече с молодёжью.

«Надо посмотреть, осталась ли еще мотивация в UFC, но вообще соперников осталось не так много», — приводит ТАСС слова российского бойца, который добавил, что при этом ближайший его бой является для него большой мотивацией.

Отметим, ближайший бой Хабиба Нурмагомедова состоится 18 апреля 2020 года в Нью-Йорке, где его соперником станет американец Тони Фергюссон. В настоящее время в активе российского бойца 28 побед в ММА (из них 12 — в UFC) без единого поражения.