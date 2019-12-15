Барселона, Испания, , 15:33 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» может пойти навстречу мюнхенской команде «Бавария» в вопросе покупки немецким клубом у каталонской команды бразильского хавбека Филиппе Коутиньо. Об этом 15 декабря сообщает Bild.

По данным источника, руководство «Барселоны» готово снизить цену на Коутиньо с €120 млн, которая была раньше объявлена, на гораздо меньшую. При этом отмечается, что сам 27-летний бразилец хотел бы продолжить свою карьеру в «Баварии».

Отметим, в настоящее время Коутиньо играет за «Баварию» на правах аренды и срок этого договора заканчивается летом 2020 года. При этом его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, в текущем сезоне Филиппе Коутиньо сыграл за «Баварию» в 13 матчах Бундеслиги и отметился в них 6 голами и 5 результативными передачами.