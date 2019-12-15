Барселона, Испания, 15 декабря 2019, 15:33 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» может пойти навстречу мюнхенской команде «Бавария» в вопросе покупки немецким клубом у каталонской команды бразильского хавбека Филиппе Коутиньо. Об этом 15 декабря сообщает Bild.
По данным источника, руководство «Барселоны» готово снизить цену на Коутиньо с €120 млн, которая была раньше объявлена, на гораздо меньшую. При этом отмечается, что сам 27-летний бразилец хотел бы продолжить свою карьеру в «Баварии».
Отметим, в настоящее время Коутиньо играет за «Баварию» на правах аренды и срок этого договора заканчивается летом 2020 года. При этом его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.
Напомним, в текущем сезоне Филиппе Коутиньо сыграл за «Баварию» в 13 матчах Бундеслиги и отметился в них 6 голами и 5 результативными передачами.