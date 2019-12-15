Нижний Новгород, , 14:44 — REGNUM Вратарь нижегородского хоккейного клуба «Старт» Юрий Иванчиков вошёл в состав мужской национальной сборной России для участия в «Турнире четырёх наций» по хоккею с мячом. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Нижегородской области. Кроме того, в соревнованиях примут участие спортсмены нижегородского клуба защитникМаксим Легошин и нападающий Илья Насекин.

Также в состав команды вошли представители шести клубов российской Суперлиги и одни шведской Элитсерии. В частности, представители хоккейных клубов «Водник» (Архангельск), «Динамо» (Москва), «Строитель» (Сыктывкар), «СКА-Нефтяник» (Хабаровск), «Енисей» (Красноярск), «Бруберг» (Швеция).

Российская сборная 20 декабря проведет встречу с командой Финляндии, 21 декабря — со сборной Швеции, 22 декабря — с Норвегией. Матчи будут проходить в Швеции.

ИА REGNUM напоминает, «Турнир четырёх наций» — международный хоккейный турнир национальных молодёжных U20 сборных. Соревнования проводятся несколько раз в год в разных странах во время перерывов в национальных чемпионатах. В турнире принимают участие хоккеисты России, Швеции, Финляндии и Чехии.

В ходе осеннего этапа, который проходил на льду «Хартвалл Арены» в Хельсинки молодежная российская хоккейная сборная обыграла своих сверстников из Чехии в заключительном матче товарищеского турнира со счетом 5:2. До этого российская сборная выиграла у команды Финляндии (2:1) и уступила с крупным счетом команде Швеции (6:1).