Москва, , 14:43 — REGNUM Олимпийский чемпион 2006 года в мужском одиночном фигурном катании Евгений Плющенко решил не оставлять без ответа выпад тренерского штаба Этери Тутберидзе в свой адрес. Ответ он написал сегодня, 15 декабря, на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, что Плющенко прокомментировал решение воспитанницы Тутберидзе — олмипийской чемпионке по женскому одиночному катании Алины Загитовой — приостановить свою спортивную карьеру. Плющенко выразил мнение, что Загитова просто не смогла конкурировать с другими, более молодыми воспитанницами Тутбердидзе, которые крутят четверные прыжки.

Штаб Тутберидзе в ответ усомнился в тренерских талантах Плющенко, который, по словам представителей штаба, так и не воспитал ни одного фигуриста, а лишь пытается переманить уже сформировавшихся спортсменов.

Но и Плющенко решил подлить масло в огонь. На своей странице в социальной сети Instagram он написал, что к самой Тутберидзе также есть много вопросов, касаемо профессионализма. Так, по словам Плющенко, всю прыжковую технику фигуристкам из ее группы ставитСергей Дудаков, в то время как Тутберидзе по большей части носит в себе качества спортивного менеджера.

Кроме того, Плющенко уверен, что бурная реакция на его слова о Загитовой связана с тем, что группа Тутберидзе теряет ощутимую часть дохода, которую приносила Загитова.