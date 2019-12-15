Рим, , 14:31 — REGNUM Российская биатлонистка Анастасия Поршнева стала победительницей масс-старта на дистанции 12 км на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), проходящем в Риднау (Италия).

Победный результат российской спортсменки составил 34 минуты 39,5 секунд при двух промахах по ходу прохождения дистанции.

Второе место заняла ещё она российская биатлонистка — Екатерина Глазырина, чьё отставание от лидера составило +11,0 секунды, также при двух промахах.

Третье место заняла Алексия Рунгальдьер из Италии, которая отстала от победительницы на +18,6 секунды, ни разу не промахнувшись.

Отметим, этап Кубка IBU закончится в Риднау позднее 15 декабря мужским масс-стартом.