Нагано, Япония, , 14:06 — REGNUM Российский конькобежец Данила Семериков стал победителем на дистанции 5000 метров на четвертом этапе Кубка мира, завершившемся в Нагано.

Победное время российского 25-летнего спортсмена составило 6 минут 18,605 секунды.

Второе место занял представитель Новой Зеландии Питер Майкл, чье отставание от лидера составило +0,08 секунды. На третьем — ещё один спортсмен из России, Александр Румянцев, который финишировал с отставанием +1,05 секунды ко времени победителя.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее другой российский конькобежец Павел Кулижников стал победителем на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира (КМ) по конькобежному спорту.

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