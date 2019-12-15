Токио, , 13:46 — REGNUM Российская конькобежка Ангелина Голикова стала победительницей на дистанции 500 метров на четвертом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, проходящем в Нагано.

Победное время прохождения дистанции российской спортсменкой составило 37,241 секунды.

Второй место заняла представительница Австрии Ванесса Херцорг, отставание которой от лидера составило +0,21 секунды. Третьей стала Нао Кодайра из Японии, отставшая от победительницы на +0,26 секунды.

Ещё две российские конькобежки Дарья Качанова и Ольга Фаткулина заняли четвертое (+0,29) и пятое (+0,49) места соответственно. При этом Качанова показала лучший результат в карьере 37,539 секунды.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российская женская конькобежная сборная заняла третье место в командой гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира по конькобежному спорту.

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