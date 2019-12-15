Монако, , 13:38 — REGNUM Российские легкоатлеты будут допущены к участию в международных турнирах только при «полной уверенности» в их «чистоте» при соблюдении антидопинговых правил. Об этом 15 декабря заявил глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу, его слова приводит Sky News.

«Только когда мы будем абсолютно уверен в том, что россияне, желающие участвовать в соревнованиях, никак не связаны с нарушением антидопинговых правил, они будут допущены (к участию в международных турнирах)», — заявил Коу.

Также он отметил, что до тех пор, пока IAAF не будет уверена, что в России сложилась надежная и вызывающая доверие, по мнению ассоциации, антидопинговая система, организация не может рисковать карьерой «чистых» спортсменов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря стало известно, что Россия может отказаться от возможности проведения женского отборочного турнира по гандболу на Олимпийские игры из-за решения Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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