Нагано, Япония, , 12:39 — REGNUM Российская женская конькобежная сборная заняла третье место в командой гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира (КМ) по конькобежному спорту, проходящем в Нагано.

В составе сборной России выступали Елена Сохрякова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Евгения Лаленкова. Их третий результат составил 3 минуты 2,396 секунды.

Первое место заняла женская сборная Японии, финишировавшая с результатом 2 минуты 56,371 секунды. Вторыми стали представительницы Канада, которые прошли дистанцию за 2 минуты 57,811 секунды.

Отметим, эта гонка преследования была последней в текущем сезоне Кубка мира и по её итогам женская сборная России стала второй в общем зачёте, набрав по сумме всех трех этапов 312 очков. Первое место у женской сборной Канады с 324 очками, третье — у команды Нидерландов, имеющей в активе 302 очка.