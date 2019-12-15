Лас-Вегас, США, , 12:36 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Омари Ахмедов оказался сильнее в поединке с представителем США Яном Хейнишем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 245, проходившем в Лас-Вегасе.

Бой продлился в течение всех заявленных раунда и по его итогам все три судьи единогласным решением присудили победу Ахмедову с одинаковым счетом 29−28 (три раза).

Отметим, эта победа стала двадцатой для Омари Ахмедова в ММА при четырех проигрышах и одной ничьей. Для Хейниша это третье поражение при 13 выигранных поединках.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее другой российский боец смешанного стиля Пётр Ян одержал верх над представителем США Юрайей Фейбером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 245.