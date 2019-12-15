Лас-Вегас, США, , 12:32 — REGNUM Американский боец нигерийского происхождения смешанного стиля (ММА) Камару Усман одержал верх над своим соотечественником Колби Ковингтоном в поединке, проходившем в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 245 в Лас-Вегасе.

Противники сразу начали бой в высоком темпе и до третьего раунда он проходил в практически равной борьбе. В третьем Ковингтон начал снижать темп и попал сопернику пальце в глаз, однако Усман продолжил поединок.

Четвертый раунд прошел в жестком противостоянии, а в пятом Усман два раза подряд отправил оппонента в нокдаун и стал его добивать. В итоге рефери остановил встречу и присудил Ковингтону поражение техническим нокаутом.

Отметим, по итогам поединка, который стал главным событием турнира UFC2 45, Камару Усман успешно отстоял свой титул чемпиона промоушна в полусреднем весе.