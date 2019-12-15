Денвер, США, , 12:15 — REGNUM Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» обыграл команду «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Пепси-центр» в Денвере и закончилась со счетом 110:102 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи оказался сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, который оформил в матче трипл-дабл с 28 очками, 14 подборами и 12 результативными передачами. Ещё 18 очков победителям принес защитник Уилл Бартон.

Наиболее результативным в составе «Оклахомы» стал немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер, набравший за игру 22 очка. Его коллега по команде — австралийский центровой Стивен Адамс оформил в матче дабл-дабл с 18 очками и 14 подборами.

Отметим, это третья победа «Денвера» в семи последних матчах НБА. Для «Оклахомы» данное поражение стало третьим в последних шести играх.