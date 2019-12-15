Вашингтон, , 12:24 — REGNUM Посол России в США Анатолий Антонов направил с поздравлениями к капитану хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину в связи с получением спортсменом награды имени Уэйна Гретцки от Зала хоккейной славы США. Текст поздравления обнародован 15 декабря на официальной странице посольства РФ в США в соцсети Twitter.

«Позвольте от всей души поздравить вас с получением награды имени Уэйна Гретцки», — говорится в письме российского посла.

Также в нем отмечается, что полученная Овечкиным награда имени Грецки, которая дополнила богатую коллекцию трофеев российского хоккеиста, является очередным наглядным доказательством статуса игрока как одного из лучших хоккеистов в истории этого вида спорта.

Кроме этого, Антонов уточнил, что Овечкин на протяжении последних 15 лет является одним из самых популярных в Вашингтоне спортсменов и при этом остается истинным патриотом России.

«При первой возможности, несмотря на усталость и полученные повреждения, стремитесь надеть форму нашей сборной на крупнейших международных соревнованиях», — указал посол России в США и пожелал российскому игроку «дальнейших успехов, побед и новых рекордов на ледовых аренах и за их пределами».

Отметим, награда имени Уэйна Грецки вручается с 1999 года иностранным игрокам, внесшим большой вклад в развитие в США хоккея.