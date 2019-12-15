Нью-Йорк, США, , 12:19 — REGNUM Американский боксёр Теофимо Лопес победил представителя Ганы Ричарда Комми в поединке, на кону в котором стояло звание чемпиона мира в легком весе по версии Международной боксерской федерации (IBF), проходившем на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Американец сразу выглядел предпочтительнее и уже в начале второго раунда отправил своего оппонента в нокдаун. После этого бой был продолжен, однако ввиду явного преимущества Лопеса рефери присудил Комми поражение техническим нокаутом.

Отметим, это пятнадцатая победа в карьере Теофимо Лопеса. Для Ричарда Комми, для которого это стало неудачной защитой своего титула, это третье в карьере поражение при 29 победах (26 — нокаутом).