Анатолий Кошкин, 15 декабря 2019, 11:28 — REGNUM Отставной боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев, в одночасье сменивший ринг на кресло в зале заседаний российского парламента, считает, что оскорбительный запрет использовать на Олимпийских играх в Токио флаг и гимн Российской Федерации — не препятствие для участия российских спортсменов в «нейтральном статусе» под капитулянтским белым полотнищем.

Белое знамя «нейтральной» капитуляции России на Олимпиаде
Белое знамя «нейтральной» капитуляции России на Олимпиаде

Комментируя патриотичное решение Российской федерации бокса при таких дискриминационных условиях не участвовать в токийской Олимпиаде, представляющий Брянскую область новоявленный политик не согласился с ним, заявив:

«Каждый сам для себя решает, как поступать. С моей же стороны, бойкот Олимпиады — это неправильно. Но это мое мнение. Я так говорил и перед Играми-2018 в Пхёнчхане, и сейчас не собираюсь отказываться от своих слов».

Тем самым боксер-депутат «опроверг» слова советской песни: «Раньше думай о Родине, а потом о себе». Да это и неудивительно, ведь в устроенном в нашей стране «мире чистогана» далеко не всех увлекает призыв президента РФ Владимира Путина превратить патриотизм в современную российскую идеологию, «национальную идею».

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