Нагано, Япония, , 11:56 — REGNUM Российский конькобежец Павел Кулижников стал победителем на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира (КМ) по конькобежному спорту, проходящему в Нагано.

Победный результат российского спортсмена составил 1 минуту 8,454 секунды.

Второе место занял представитель Нидерландов Кай Вербей, чье отставание от лидера составило +0,22 секунды. На третьем — ещё один спортсмен из Нидерландов, Хейн Оттерспер, чей результат составил +0,50 секунды ко времени лидера.

Ещё один российский конькобежец — Виктор Муштаков, стал пятым в итоговом зачете, отстав от победителя на 2,15 секунды.

Отметим, как сообщало, 14 декабря Муштаков занял первое место на этапе Кубка мира в Нагано на дистанции 500 метров, а Павел Кулижников — второе.