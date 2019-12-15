Хьюстон, США, , 11:53 — REGNUM Баскетбольный клуб «Детройт Пистонз» обыграл баскетболистов «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Тойота-центр» в Хьюстоне и закончилась со счетом 107:115 в пользу гостей.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, который набрал за матч 39 очков.

У «Пистонз» самым результативным оказался защитник Люк Кеннард, набравший за игру 22 очка. Его коллега по команде разыгрывающий Деррик Роуз оформил в матче дабл-дабл с 20 очками и 12 результативными передачами.

Отметим, это пятая победа «Детройта» в последних семи матчах нынешнего сезона НБА. Для «Рокетс» это поражение стало вторым за последние пять игр.