Сан-Хосе, США, , 11:04 — REGNUM Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» переиграл команду «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей голами отличились Томаш Гертл (11-я минута), Тимо Майер (48-я), Эвандер Кейн (59-я в пустые ворота) и Логан Кутюр (60-я в пустые ворота).

У «Ванкувера» шайбы забросили Джейк Виртанен (48-я) и Бо Хорват (60-я).

Отметим, это первая победа «Сан-Хосе» за последние семь матчей в НХЛ. Для «Ванкувера» данное поражение стало третьим за последние шесть игр.