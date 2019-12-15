Лас-Вегас, США, , 10:59 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Пётр Ян одержал верх над представителем США Юрайей Фейбером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 245, проходившем в Лас-Вегасе.

Российский боец отправил своего оппонента в нокаут на 43-й секунде поединка, после того как нанес американцу точный удар левой ногой в голову (хай-кик) при выходе из ближнего боя.

Отметим, это шестнадцатая победа Яна в ММА при одном поражении и шестая подряд. Для Файбер это одиннадцатое поражение в карьер при 35 победах.