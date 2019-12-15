Оттава, , 10:46 — REGNUM 15 декабря в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» приняли на своем льду «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла при 11 тысячах зрителях «Канадиен Байер Центра» в Оттаве и завершилась победой хозяев в результате дополнительного времени — 4:3.

Уже в рамках первого периода канадский нападающий «Оттавы» Энтони Дюклер был отличительным игроком на льду. Темнокожий форвард, карьера которого начиналась в «Аризоне», выдал лучший старт сезона в карьере, набрав уже 25 результативных баллов за 33 матча чемпионата. Лучшим сезоном в исполнении нападающего считается его первый год в НХЛ, когда игрок набрал 44 (20+24) за 81 игру чемпионата. В текущей «регулярке» Дюклер забросил уже 18 шайб и вполне способен побить свой рекорд результативности, установленный им тремя годами ранее. В первом периоде Энтони Дюклер забросил две шайбы, установив преимущество «Оттавы» в счете — 2:1. Анисимов успел отличиться голевой передачей, ставшей первой для него в сезоне.

В начале второго периода тренерский штаб «Коламбуса» произвёл ротацию вратарей, сменив Элвиса Мерзликина на Йоонаса Карписало. Однако, новый голкипер в стойках ворот «жакетов» не смог уберечь их от пропущенной шайбы. На 9-й минуте тайма Коннор Браун приумножил преимущество «Оттавы» в два раза, установив счет на табло — 3:1.

В третьем периоде «Коламбус» смог перенять инициативу в свои руки, сравняв счет. Тройка нападения «жакетов» Тексье — Дюбуа — Робинсон организовали две шайбы в ворота «Оттавы». Каждый из этого звена набрал по два балла, во многом благодаря дублю французского нападающего Александра Тексье — 3:3.

В дополнительной пятиминутке сильнее оказалась команда хозяев, добившись победы с помощью третьей шайбы Энтони Дюклера. На 2-й минуте овертайма Дюклер реализовал численное большинство «сенаторов», принеся результативные баллы Томасу Шабо и Жан-Габриэлю Пажо — 4:3, «Оттава» добилась третьей победы в последних пяти матчах.

На данный момент «Оттава Сенаторз» занимают 14-ю строчку в рамках турнирной таблицы «Восточной конференции», имея на своем счету 30 результативных баллов за 33 матча.