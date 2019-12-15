Милуоки, США, , 10:55 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» уверенно обыграл команду «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Файсерв-форум» в Милуоки и закончилась со счетом 125:108 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком встречи стал греческий форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который набрал за игру 29 очков. Ещё 24 очка принес своему клубу его коллега по команде Крис Миддлтон.

Самым результативным у «Кливленда» оказался защитник Кевин Портер, набравший 15 очков. Его одноклубник — форвард Кевин Лав, оформил в матче дабл-дабл с 12 очками и 10 подборами.

Отметим, этой победой «Милуоки» продлили свою победную серию до восемнадцати подряд игр. Для «Кливленда» это шестое поражение в последних семи матчах.