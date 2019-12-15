Вашингтон, , 10:36 — REGNUM 15 декабря в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принял на своем льду «Баффало Сейбрз». Встреча прошла при 13 с половиной тысячах зрителях на стадионе «Нассау Колизей» В Нью-Йорке и завершилась победой хозяев льда с минимальным преимуществом в результате овертайма — 3:2.

Подопечные именитого тренера Барри Троца открыли счет в самом начале игры. На 5-й минуте встречи молниеносная атака «Айлендерс» превратилась в зрелищный гол. Энтони Бовилье передал шайбу Майклу Дал Коллу на «пятак», откуда канадский нападающий легко переправил каучуковый блин в ворота «клинков» — 1:0.

Во втором периоде силы сторон сравнялись, благодаря фееричной игре новичка «Баффало Сейбрз» Виктора Олофссона, который в очередной раз отметился заброшенной шайбой. 14-й гол Олофссона в этом сезоне состоялся на 7-й минуте периода, когда «клинки» находились в численном большинстве. Получив шайбу от защитника Расмуса Далина, шведский нападающий не задумываясь бросил шайбу по воротам соперника, угодив прямо в самую «девятку» — 1:1.

Третий период встречи смог похвастаться своей драматичностью и непредсказуемостью. Джордан Эберле вывел «Айлендерс» вперед в самом начале 20-минутки, благодаря чему «островитяне» смогли оставаться лидерами в счете вплоть до последних матча. Но под занавес периода прибавивший в своей активности на чужой половине льда «Баффало» смог сравнять счет. Джек Айкель в очередной раз за этот сезон взял на себя ответственность за спасение «Баффало». Американский нападающий реализовал столь важное для гостей численное большинство — 2:2.

В дополнительном пятиминутном периоде сильнее все же оказались хозяева. Энтони Бовилье реализовал свое «рандеву» с вратарем и принес «Айлендерс» третью к ряду победу к ряду. Энтони Бовилье также стал первой звездой встречи, набрав 3 (1+2) результативных балла.

На данный момент «Нью-Йорк Айлендерс» занимает вторую строчку в рамках турнирной таблицы «Восточной конференции», имея в своем активе 46 очков.