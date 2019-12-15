Питтсбург, США, , 10:37 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» обыграл в серии послематчевых буллитов команду «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге и закончилась победой хозяев в серии буллитов со счетом 5:4.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 4:4. В составе «Питтсбурга» голами отличились оформивший в матче дубль Брайан Раст (23-я минута, 38-я в большинстве), Теодор Люгерс (50-я) и Джек Джонсон (52-я). У «Кингз» голы забили Остин Вагнер (14-я), Тайлер Тоффоли (19-я), Кайл Клиффорд (56-я) и Майкл Амадио (57-я).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов хозяева оказались удачливее. Победная шайба на счету Брайана Раста.

Отметим, по итогам встречи в активе «Питтсбурга» 42 очка, что позволяет ему находиться на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Кингз» 29 очков и последнее, пятнадцатое место на Западе.