Чикаго, США, , 10:24 — REGNUM Баскетбольный клуб «Чикаго Буллз» обыграл команду «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась в пользу хозяев со счетом 109:106.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Буллз» Зак Лавин, который набрал за игру 31 очко.

У «Клипперс» самым результативным оказался центровой Монтрезл Харрелл, набравший 30 очков за игру. Ещё 27 очков записал в свой актив его коллега по клубу лёгкий форвард Пол Джордж.

Отметим, это третья победа «Чикаго» за последние семь игр в НБА. Для «Клипперс» это поражение стало вторым за последние шесть матчей.