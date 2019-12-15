Чикаго, США, 15 декабря 2019, 10:24 — REGNUM Баскетбольный клуб «Чикаго Буллз» обыграл команду «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Игра проходила на паркете площадки «Юнайтед-центр» в Чикаго и закончилась в пользу хозяев со счетом 109:106.
Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «Буллз» Зак Лавин, который набрал за игру 31 очко.
У «Клипперс» самым результативным оказался центровой Монтрезл Харрелл, набравший 30 очков за игру. Ещё 27 очков записал в свой актив его коллега по клубу лёгкий форвард Пол Джордж.
Отметим, это третья победа «Чикаго» за последние семь игр в НБА. Для «Клипперс» это поражение стало вторым за последние шесть матчей.