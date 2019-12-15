Сент-Пол, США, , 10:15 — REGNUM Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» уверенно обыграл команду «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась в пользу хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей голами отличились Зак Паризе (7-я минута), оформивший в матче дубль Эрик Стаал (8-я, 30-я) и Карсон Суси (58-я в пустые ворота).

Автором единственной шайбы «Флайерз» стал Джеймс Ван Римсдайк (2-я).

Отметим, по итогам встречи в активе «Миннесоты» стало 37 очков, что позволяет клубу находиться на девятом месте турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. У «Филадельфии» 39 очков и шестая строчка на Востоке.