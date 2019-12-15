Даллас, США, , 10:13 — REGNUM Баскетбольный клуб «Майами Хит» обыграл в овертайме команду «Даллас Маверикс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра прошла на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась в овертайме со счетом 118:122 в пользу гостей.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался защитник «Маверикс» Тим Хардуэй-младший, набравший в матче 28 очков. Его одноклубник — литовский форвард Кристапс Порзингис, оформил в матче дабл-дабл с 24 очками и 14 подборами.

Самым результативным у «Хит» стал лёгкий форварда Джимми Батлер, который набрал за игру 27 очков.

Отметим, это пятая победа «Майми» за последние семь матче в НБА. Для «Далласа» это второе поражение за последние три встречи.