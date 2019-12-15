Глендейл, США, , 10:11 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Джерси Дэвилз» обыграл команду «Аризона Койтотс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра прошла на льду «Хила Ривер-Арены» в Глендейле и закончилась победой гостей со счетом 1:2.

Счет в мачте открыли «Дэвилз» голом Йеспера Боквиста, забитым на третьей минуте встречи. На 16-й минуте хозяева счет сравняли усилиями Алекса Голигоски, отличившегося в большинстве и исход мачта не был ясен до на 52-й минуты, когда «Нью-Джерси» смогли выиграть с помощью шайбы Кайла Палмьери.

Российский форвард «Дэвилз» Никита Гусев провел на льду 12 минут 7 секунд и не отметился за это время никакими результативными действиями.

Отметим, по итогам матча в активе «Нью-Джерси» стало 25 очков, клуб находится на пятнадцатом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Аризоны» в активе 42 очка и четвертое место на Западе.