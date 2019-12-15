Мехико, , 10:10 — REGNUM Баскетбольный клуб «Сан-Антонио Сперс» обыграл в овертайме команду «Финикс Санз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила на паркете площадки «Мехико Сити-Арена» в Мехико и закончилась в овертайме в пользу «Сан-Антонио» со счетом 119:121.

При этом «Спёрс» буквально вырвали победу у «Санз» с помощью броска Патти Миллза на последней секунде игры. Он же стал самым результативным игроком встречи, сумев набрать за игру 26 очков.

В составе «Финикса» наиболее результативным оказался испанский разыгрывающий команды Рики Рубио, оформивший в матче дабл-дабл с 25 очками и 13 результативными передачами.

Отметим, эта победа стала пятой для «Сан-Антонио» в последних шести матчах НБА. Для «Финикса» это третье поражение в четырех последних играх.