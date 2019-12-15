Монреаль, Канада, , 10:10 — REGNUM Хоккейный клуб «Детройт Пистонз» обыграл команду «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Белл-центр» в Монреале и закончилась в пользу гостей со счетом 1:2.

Счет в матче на 4-й минуте открыл форвард «Пистонз» Тайлер Бертуцци. Затем, на 48-й минуте, его одноклубник Майк Грин в большинстве увеличил разрыв в счете, а на 60-й хозяева смогли отыграть одну шайбу усилиями Томаша Татара.

Отметим, по итогам матча в активе «Детройта» стало 21 очко, клуб замыкает турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ, находясь на пятнадцатом месте. У «Монреаля» 36 очков и девятое место там же.