Эдмонтон, Канада, , 10:09 — REGNUM Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифз» уверенно обыграл команду «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась в пользу гостей со счетом 1:4.

Голы в составе победителей на счету Александра Керфута (5-я минута), российского форварда «Торонто» Ильи Михеева (26-я), Фредерика Готье (54-я) и Митчелла Марнера (59-я в пустые ворота).

Единственную шайбу «Ойлерз» записал на свой счет Алекс Чиассон (47-я в большинстве).

Отметим, по итогам матча «Торонто» набрал 36 очков и находится на десятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Эдмонтона» в активе 40 очков и шестое место на Западе.