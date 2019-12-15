Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» переиграл команду «Чикаго Блекхоукс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась победой гостей со счетом 4:3.

Гости начали матч уверенней и к 45-й минуте вели со счетом 0:3. Голами у «Чикаго» отличились оформивший в матче дубль Брэндон Саад (21-я и 41-я минуты) и Патрик Кейн (45-я).

Однако хозяев данное обстоятельство не обескуражило и к 54-й минуте они счет сравняли голами оформившего в матче дубль Тайлера Бозака (45-я, 54-я) и Якоба де ла Роуза (54-я), а затем на 58-й вырвали победу в матче усилиями Джастина Фолка, забившего гол на 58-й минуте.

Отметим, по итогам встречи «Сент-Луис» вновь занял лидирующую позицию турнирной таблицы Западной конференции НХЛ, набрав 46 очков. У «Чикаго» 30 очко и четырнадцатая позиция там же.