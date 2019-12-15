Нью-Йорк, США, , 09:47 — REGNUM Американский боксер Теренс Кроуфорд одержал верх над представителем Литвы Эдигиусом Каваляускасом в бою, в котором он отстаивал свой титул чемпиона мира в весовой категории до 66,68 кг по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Поединок проходил в рамках вечера бокса в Нью-Йорке.

Американец доминировал по ходу боя и Каваляускас смог только один раз в третьем раунде всерьёз поколебать его позиции. В седьмом Кроуфорд отправил своего оппонента в нокдаун, в восьмом также провел несколько удачных атака, а в девятом, после двух нокдаунов, рефери остановил бой и присудил литовцу поражение техническим нокаутом.

Отметим, это третья успешная защита Кроуфордом своего титула чемпиона WBO, теперь в его активе 36 побед (27 — нокаутом) без единого поражения. Для Каваляускаса это первое поражение в карьере, ранее он 21 раз выиграл (17 — нокаутом) и один поединок закончился вничью.