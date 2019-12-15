Тампа, США, , 09:35 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» уверенно обыграл команду «Тампа-Бэй Лайтингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду «Амали-Арены» в Тампе и закончилась победой гостей со счетом 2:5.

Голы в составе «Вашингтона» на свой счет записал Никлас Бекстрём (7-я минута), Ларс Эллер (42-я), Гарнет Хэтэуэй (43-я), Ти Джей Оши (53-я) и Том Уилсон (60-я в пустые ворота).

У «Тампы» шайбами отличились Брейден Пойнт (26-я) и Ян Рутта (52-я).

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов и его одноклубник — российский защитник клуба Дмитрий Орлов, отметились в матче каждый по одной результативной передаче. Российский голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 26 из 28 бросков по своим воротам.

Отметим, по итогам встречи «Вашингтон» упрочил свою лидирующую позицию в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. У «Тампы» в активе 35 очков и одиннадцатое место там же.