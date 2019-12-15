Санрайз, США, , 09:33 — REGNUM Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» проиграл команде «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра проходила на льду арены «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайз и закончилась в пользу гостей со счетом 2:4.

В составе победителей голами отличились Джейк Дебраск (15-я минута), Давид Крейчи (24-я) и оформивший в матче дубль Давид Пастрняк (28-я в большинстве, 58-я в пустые ворота).

У «Флориды» шайбы на счету Марка Писика (43-я) и Кейта Яндла (50-я).

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 38 из 42 бросков по своим воротам, его одноклубник — российский форвард Евгений Дадонов не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, по итогам встречи «Бостон» набрал 48 очков и находится на втором месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Флориды» в активе 35 очков и двенадцатое место там же.