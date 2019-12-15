Мемфис, США, , 09:26 — REGNUM Баскетбольный клуб «Мемфис Гриззлис» уверенно обыграл команду «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «ФедЭксФорум» в Мемфисе и закончилась со счетом 128:11 в пользу хозяев.

При этом самым результативным игроком встречи оказался защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, оформивший в матче дабл-дабл с 29 очками и 10 подборами.

Наиболее результативным игроком у «Гриззлис» стал защитник Диллон Брукс, который набрал за игру 27 очков. Ещё 25 очков набрал его одноклубник Брэндон Кларк.

Отметим, это третья победа «Мемфиса» за последние семь матчей НБА и четвертое подряд поражение для «Вашингтона».