Калгари, Канада, , 09:23 — REGNUM Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась в пользу гостей со счетом 0:4.

Голы в составе победителей на счету Брока Макгинна (33-я минута), Дагги Хэмилтона (34-я при игре 4×3) и оформившего в игре дубль Уоррена Фёгеле (55-я в большинстве, 60-я в пустые ворота).

Отметим, по итогам матча «Каролина» набрала 42 очка и находится на четвертом месте турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ. У «Калгари» 40 очков и седьмая строчка на Западе.