Нашвилл, США, , 08:39 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» уверенно обыграл команду «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду «Бриджстоун-Арены» в Нашвилле и закончилась в пользу гостей со счетом 1:4.

Счет в матче открыли хозяева усилиями Остина Уотсона, отличившегося на 22-я минуте. Однако радость их была недолгой, так как уже на 25-й гости счет сравняли шайбой Блейка Комо в большинстве, а затем трижды безответно поразили ворота «Предаторз» и выиграли. Голами отличились Роопе Хинц (27-я), Джейми Олексяк (33-я) и Эндрю Кольяно (37-я).

Российский форвард «Старз» Александр Радулов отметился в матче двумя результативными передачами.

Отметим, по итогам встречи в активе «Далласа» 42 очка, что позволяет ему находиться на четвертой строчке Западной конференции НХЛ. У «Нэшвилла» 33 очка и одиннадцатое место там же.