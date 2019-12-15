Нашвилл, США, 15 декабря 2019, 08:39 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» уверенно обыграл команду «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Игра прошла на льду «Бриджстоун-Арены» в Нашвилле и закончилась в пользу гостей со счетом 1:4.
Счет в матче открыли хозяева усилиями Остина Уотсона, отличившегося на 22-я минуте. Однако радость их была недолгой, так как уже на 25-й гости счет сравняли шайбой Блейка Комо в большинстве, а затем трижды безответно поразили ворота «Предаторз» и выиграли. Голами отличились Роопе Хинц (27-я), Джейми Олексяк (33-я) и Эндрю Кольяно (37-я).
Российский форвард «Старз» Александр Радулов отметился в матче двумя результативными передачами.
Отметим, по итогам встречи в активе «Далласа» 42 очка, что позволяет ему находиться на четвертой строчке Западной конференции НХЛ. У «Нэшвилла» 33 очка и одиннадцатое место там же.